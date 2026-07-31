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Пятый ребёнок, редкие имена детей и съёмки сразу после родов: как устроена жизнь Глафиры Тархановой

Пятый ребёнок, редкие имена детей и съёмки сразу после родов: как устроена жизнь Глафиры Тархановой

В 42 года актриса Глафира Тарханова успешно совмещает съемки и материнство — недавно у нее родился пятый ребенок.

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