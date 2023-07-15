WSJ: Япония и США разрабатывают совместный план реагирования в случае конфликта на Тайване

Издание The Wall Street Journal сообщило, что Япония и США уже год разрабатывают совместный план реагирования на случай возникновения открытого конфликта на Тайване, однако в Токио не дали гарантий военного вмешательства в тайваньский конфликт.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что Япония и США уже год разрабатывают совместный план реагирования на случай возникновения открытого конфликта на Тайване, однако в Токио не дали гарантий военного вмешательства в тайваньский конфликт.
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