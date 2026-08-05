Захарова сравнила с Гоголем сбор Молдавией средств на подсветку Эйфелевой башни

Инициатива посла Молдавии во Франции Лорины Бэлтяну, предложившей собрать €25 тыс. (2,3 млн рублей) на подсветку Эйфелевой башни в цвета флага республики, можно сравнить с сюжетами русского писателя Николая Гоголя, не пропущенными цензурой.