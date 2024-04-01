НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Российская авиация бомбовым ударом уничтожила мост в районе Гуляйполе Запорожской области

Российская авиация бомбовым ударом уничтожила мост в районе Гуляйполе Запорожской области

ВС России снова активизировались на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, после взятия под контроль села Мирное и небольшого затишья, российская авиация нанесла бомбовый дар по мосту, через который шло снабжение группировки ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх