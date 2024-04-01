Российская авиация бомбовым ударом уничтожила мост в районе Гуляйполе Запорожской области

ВС России снова активизировались на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, после взятия под контроль села Мирное и небольшого затишья, российская авиация нанесла бомбовый дар по мосту, через который шло снабжение группировки ВСУ.
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