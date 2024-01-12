Сунак отправится в Киев с новым пакетом помощи для Украины

Global Look Press/Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправился в Киев, где должен объявить о новом пакете военной помощи, гарантиях безопасности и гуманитарной поддержке Киева.
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