За недопуск спорстменов к олимпийским играм страны будут лишать права на их проведение

Глава комиссии Международного олимпийского комитета по выбору места проведения Олимпиад и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что страны, которые нарушают Олимпийскую хартию, блокируя участие спортсменов из других стран, могут быть лишены права проведения Игр.
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