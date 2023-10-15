За недопуск спорстменов к олимпийским играм страны будут лишать права на их проведение

Глава комиссии Международного олимпийского комитета по выбору места проведения Олимпиад и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что страны, которые нарушают Олимпийскую хартию, блокируя участие спортсменов из других стран, могут быть лишены права проведения Игр.