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Генсек ООН прокомментировал распределение средств МВФ между G7 и Африкой

Генсек ООН прокомментировал распределение средств МВФ между G7 и Африкой

Из средств, выделенных Международным валютным фондом (МВФ), африканские страны получили меньшую часть в сравнении с государствами «Большой семерки», заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита «Группы семи» в Японии, передает «Коммерсантъ».

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