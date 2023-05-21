Генсек ООН прокомментировал распределение средств МВФ между G7 и Африкой

Из средств, выделенных Международным валютным фондом (МВФ), африканские страны получили меньшую часть в сравнении с государствами «Большой семерки», заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита «Группы семи» в Японии, передает «Коммерсантъ».
Из средств, выделенных Международным валютным фондом (МВФ), африканские страны получили меньшую часть в сравнении с государствами «Большой семерки», заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита «Группы семи» в Японии, передает «Коммерсантъ».
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