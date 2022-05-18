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Asus представила уникальный ноутбук ROG Flow X16. Мощный процессор Ryzen 9 6900HS и GPU GeForce RTX 3070 Ti сочетаются с экраном, вращающимся почти на 360°

Asus представила уникальный ноутбук ROG Flow X16. Мощный процессор Ryzen 9 6900HS и GPU GeForce RTX 3070 Ti сочетаются с экраном, вращающимся почти на 360°

Компания Asus официально представила ноутбук ROG Flow X16 – мощную игровую модель с одной особенностью: сенсорный экран вращается на большой угол – почти 360°.

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