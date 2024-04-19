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Закон, порядок, государство

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В Тверской области полицейские раскрыли дистанционное мошенничество с использованием новой легенды

В полицию  поступило заявление от 78-летней жительницы Твери. По словам пенсионерки, ей на стационарный телефон  поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов.

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