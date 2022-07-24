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Жара вернется: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Жара вернется: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

В Уссурийске на следующей неделе ожидается улучшение погодных условий. Осадки прекратятся, а воздух хорошенько прогреется, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

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