За поддержку Израиля Евросоюз получит гражданскую войну

В зоне риска — Германия, Франция, Швеция, страны Бенилюкса Дмитрий Родионов Фото: Imago-images.de/ Global Look Press Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов В Европе может начаться масштабная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке, считает венгерский историк Ласло Бернат Веспреми.
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