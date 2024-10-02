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Внезапный прорыв ВСУ на Курщине - Враг впервые ввёл такую технику. Армия на границе, которой нет в сводках и окружение Весёлого – военкоры

Внезапный прорыв ВСУ на Курщине - Враг впервые ввёл такую технику. Армия на границе, которой нет в сводках и окружение Весёлого – военкоры

Военкоры докладывают об изменении обстановки на Курском фронте. Враг публикует данные о внезапном прорыве ВСУ, окружении и выходе на северные окраины Весёлого.

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Комментарии
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Константин Самарин
Возникает резонный вопрос, почему в российском генштабе или проморгали это сосредоточение войск противника, или посчитали его не важным, или специально играют на руку противнику, руками Пятой Колонны? Информация о накоплении незадействованых сил ВСУ в Сумской области муссировалась а СМИ уже  с пол месяца. В российском Генштабе что, не знали об этом? Или считали фейком? Почему допустили? Теперь опять придется расплачиваться жизнями солдат за некомпетентность штабного руководства. Куда смотрит Верховный Главнокомандующий, занимающийся перетасовкой генералитета, вместо его замены?
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