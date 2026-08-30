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Экономист Балынин назвал зарплату, которая нужна для максимальных пенсионных коэффициентов

Экономист Балынин назвал зарплату, которая нужна для максимальных пенсионных коэффициентов

Для получения максимальных 10 пенсионных коэффициентов за год зарплата должна составлять 248 250 рублей в месяц, передает «ФедералПресс» .

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