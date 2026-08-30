Экономист Балынин назвал зарплату, которая нужна для максимальных пенсионных коэффициентов

Для получения максимальных 10 пенсионных коэффициентов за год зарплата должна составлять 248 250 рублей в месяц, передает «ФедералПресс» .
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