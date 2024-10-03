В Самаре планируют привести в порядок Дом печати

Самарцы пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние заброшенного Дома печати.На проспекте Карла Маркса, 201, расположено заброшенное здание Дома печати, которое стало местом частых пожаров летом из-за горящего мусора.
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