Дипломат рассказал о крепких отношениях лидера ОАЭ с Владимиром Путиным

Российский президент Владимир Путин и лидер Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поддерживают крепкие дружеские отношения, заявил заместитель посла ОАЭ в России Ахмед Аль-Кетби на международном форуме «День сокола».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия бьет трево...
- Huawei Mate 90 Pr...
- Драка на иглах: м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым