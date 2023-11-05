Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Какие переговоры могут быть с нацистами. Европа куда лезет. зачем это она так делает. Сами  оружие везут. помогают и ...Украина тайно пыт...
  • Вадим Скоробогатов
    ШО....ОПЯТЬ????МАЛО НАС НАЁ@ывали???РАДИ ЧЕГО ПЕРЕГОВОРЫ???Украина тайно пыт...
  • Vasily Golov
    наши ошиблись в участии 50 государств против России.Запад давал две-три недели армии России разгромить ВСУ.Никто не о...Карта изменений к...

Как один российский авиадиспетчер спас 4 МиГа-31, нарушив должностные инструкции. И что с ним стало?

Как один российский авиадиспетчер спас 4 МиГа-31, нарушив должностные инструкции. И что с ним стало?

Проработав только 3 года, молодой авиадиспетчер Алексей Плитин совсем не ожидал, что одним ноябрьским днём ему придётся показать мастерство опытного диспетчера и посадить на одну посадочную полосу сразу 5 самолётов — пассажирский Boeing-737 и 4 военных самолёта МиГ-31 с полным боевым комплектом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх