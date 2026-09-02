Путин осмотрел во Владивостоке рыболовный траулер «Капитан Юнак»

Владимир Путин расписался в бортовом журнале большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Юнак» и дал сигнальный гудок.
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