Филиппо заявил, что Зеленский устроил госпереворот на Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Владимир Зеленский устроил государственный переворот на Украине, отказавшись проводить выборы в 2024 году, так как боится, что его не переизберут.
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