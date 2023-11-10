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Филиппо заявил, что Зеленский устроил госпереворот на Украине

Филиппо заявил, что Зеленский устроил госпереворот на Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что президент Владимир Зеленский устроил государственный переворот на Украине, отказавшись проводить выборы в 2024 году, так как боится, что его не переизберут.

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