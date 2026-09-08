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Татар-информ

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ЦИК РТ показала избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму

ЦИК РТ показала избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму

В рамках подготовки к выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва ЦИК Татарстана презентовала работу избирательного участка, расположенного в Культурном центре «Московский» в Казани.

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