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Контрафронт

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Польша: один человек погиб и еще 19 получили ранения после того, как поезд Intercity на маршруте...

Польша: один человек погиб и еще 19 получили ранения после того, как поезд Intercity на маршруте Люблин-Щецин столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов на железнодорожном переезде недалеко от Пшисухи, Мазовецкое воеводство, поздно утром.

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