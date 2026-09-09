Польша: один человек погиб и еще 19 получили ранения после того, как поезд Intercity на маршруте Люблин-Щецин столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов на железнодорожном переезде недалеко от Пшисухи, Мазовецкое воеводство, поздно утром.
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