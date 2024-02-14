Несколько питомцев смоленского «Дома Балу» обрели дом

«Дом Балу» спасают неравнодушные любители животных из разных уголков страны. После выхода нашего сюжета в эфир, в котором мы рассказали о том, что импровизированный приют для собак остался без хозяйки, добровольцы стали забирать к себе животных.
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