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Автомобиль Nuro без руля и педалей самостоятельно выстраивает маршруты

Автомобиль Nuro без руля и педалей самостоятельно выстраивает маршруты

Некоторые компании уже начали выпускать автомобили будущего. Однако с этой задачей успешно справляются не только гигантские автомобильные концерны, но и команды энтузиастов, которые вполне могут составить конкуренцию специалистам из «Тесла».

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