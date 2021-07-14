Автомобиль Nuro без руля и педалей самостоятельно выстраивает маршруты

Некоторые компании уже начали выпускать автомобили будущего. Однако с этой задачей успешно справляются не только гигантские автомобильные концерны, но и команды энтузиастов, которые вполне могут составить конкуренцию специалистам из «Тесла».
Некоторые компании уже начали выпускать автомобили будущего. Однако с этой задачей успешно справляются не только гигантские автомобильные концерны, но и команды энтузиастов, которые вполне могут составить конкуренцию специалистам из «Тесла».
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