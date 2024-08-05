Адель провела масштабный концерт в Мюнхене перед 80 тысячами зрителей

В эти выходные знаменитая певица Адель провела масштабный концерт перед 80 000 зрителей в Мюнхене. Во время своего выступления артистка пригласила зрителей посмотреть финал женского забега на 100 метров на Олимпийских играх, который проходил в Париже.
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