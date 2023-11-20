Meizu 21, новую экосистему Flyme и Flyme Auto, умные очки дополненной реальности и другие продукты представят 30 ноября

Компания Meizu официально сообщила о том, что 30 ноября состоится презентация, на которой будут анонсированы смартфоны Meizu 21, новая экосистема Flyme и Flyme Auto, умные очки дополненной реальности и другие продукты.
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