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Не только о футболе

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20 топ-игроков, которых всё ещё можно подписать. Без работы остаются настоящие звезды!

20 топ-игроков, которых всё ещё можно подписать. Без работы остаются настоящие звезды!

    От Бензема до любимчика болельщиков «Спартака». Кто самый ценный лот? Летнее трансферное окно в ведущих лигах Европы закрылось, но многие звёзды до сих пор сидят без работы.

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