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Царьград

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В Екатеринбурге наступило бабье лето: до +21 °C и без осадков

В Екатеринбурге наступило бабье лето: до +21 °C и без осадков

В Екатеринбурге 17 сентября зафиксировали превышение климатической нормы по температуре на 3,2 °C. Среднесуточный показатель составил +13,6 °C.

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