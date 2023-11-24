После потери контроля над большей частью Промзоны в Авдеевке ВСУ пытаются выстроить новую линию обороны в районе улицы Докучаева

Продолжаются бои на Авдеевском направлении, а также в западных кварталах Марьинки. Как уже сообщало «Военное обозрение», российские войска к настоящему моменту заняли новые позиции на юго-востоке Авдеевки, пробившись к автодороге, ведущей из Авдеевки на юг через место, где ранее находился ресторан «Царская охота».