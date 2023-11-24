НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

После потери контроля над большей частью Промзоны в Авдеевке ВСУ пытаются выстроить новую линию обороны в районе улицы Докучаева

После потери контроля над большей частью Промзоны в Авдеевке ВСУ пытаются выстроить новую линию обороны в районе улицы Докучаева

Продолжаются бои на Авдеевском направлении, а также в западных кварталах Марьинки. Как уже сообщало «Военное обозрение», российские войска к настоящему моменту заняли новые позиции на юго-востоке Авдеевки, пробившись к автодороге, ведущей из Авдеевки на юг через место, где ранее находился ресторан «Царская охота».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх