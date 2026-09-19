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RT Russia

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Российские силы ПВО за сутки уничтожили 936 беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО за сутки уничтожили 936 беспилотников ВСУ

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за сутки уничтожили 936 украинских беспилотников. По данным ведомства, также сбиты семь управляемых авиабомб и снаряд РСЗО HIMARS.

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