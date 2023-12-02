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Медведева о стиле: «Яркие краски не для меня, я более сдержанная. Надену строгий пиджак, и на кривой козе ко мне не подъедешь»

«Одеваться как-то, самовыражаться в жизни мне тоже было тяжело. Я узнала, что, оказывается, можно ходить не только в спортивном костюме, но и надевать сапоги такие высокие, и юбку еще такую вот.

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