«Куча разводов»: украинские женщины не дожидаются мужей с войны

Арсен Межлумов

Допрыгались кастрюлеголовые до портала в Ад! А как все начиналось, какие были перспективы, какой был потенциал развития, ресурсы, патернализм и режим наибольшего благоприятствия со стороны России! И все просрали - и земли, и фабрики, и заводы, и независимость, и здравый смысл, и память, и почитание предков, и совесть, и, наконец, жизни миллионов своих сограждан! И пусть за все благодарят своих хозяев в США, свою тупость, строптивость и алчность.