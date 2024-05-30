Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Куча разводов»: украинские женщины не дожидаются мужей с войны

«Куча разводов»: украинские женщины не дожидаются мужей с войны

Политнавигатор Многие украинские семьи разваливаются, потому что мужчины много лет на фронте, а жёны в тылу и Европе устраивают свою жизнь.

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Комментарии
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Александр Рус
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21 час.
Арсен Межлумов
Допрыгались кастрюлеголовые до портала в Ад! А как все начиналось, какие были перспективы, какой был потенциал развития, ресурсы, патернализм и режим наибольшего благоприятствия со стороны России! И все просрали - и земли, и фабрики, и заводы, и независимость, и здравый смысл, и память, и почитание предков, и совесть, и, наконец, жизни миллионов своих сограждан! И пусть за все благодарят своих хозяев в США, свою тупость, строптивость и алчность.
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20 час.

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