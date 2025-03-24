Алтайский омбудсмен обеспокоен буллингом учителей со стороны школьников

Уполномоченный по правам человека сообщает о системном кризисе в образовании и предлагает меры по его преодолению В 2024 году удвоилось количество жалоб на конфликты в образовательных учреждениях Алтайского края.
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