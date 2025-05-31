В Академии ГПС МЧС России прошло тренировочное пожарно-тактическое учение

Отрабатывали действия по тушение условного пожара на объекте с массовым пребыванием людей. В мероприятии приняли участие пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по городу Москве, а также сотрудники и курсанты вуза.
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