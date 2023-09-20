Конфликт жителей Дагестана с агрессивной компанией в Сертолово обернулся ножевым ранением
Пострадавших увезли в Токсовскую межрайонную больницу. Двое жителей Дагестана повздорили с агрессивной компанией в Сертолово.
Комментарии
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по моему наши братья дагестанцы, слишком часто конфликтуют с местными жителями, на территориях где расселяються ! А вот эта их склонность к разным силовым видам спорта, делает их отличными бойцами на ринге, но совершенно вводит их в заблуждение, относительно их национального превосходства!
В зад нужно нож втыкать , кто за ножи береться
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