Конфликт жителей Дагестана с агрессивной компанией в Сертолово обернулся ножевым ранением

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Andrey

по моему наши братья дагестанцы, слишком часто конфликтуют с местными жителями, на территориях где расселяються ! А вот эта их склонность к разным силовым видам спорта, делает их отличными бойцами на ринге, но совершенно вводит их в заблуждение, относительно их национального превосходства!