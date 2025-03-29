«Дядя Иван» в странах СНГ ничего не порешает: почему русские диаспоры существуют только номинально

БлокнотРУ Не более одного Русского дома на страну и то не везде Практически ежедневно, в самых разных ипостасях, в новостных сообщениях, в общении на работе, частных разговорах, мы слышим, видим, наблюдаем, обсуждаем, такое явление в нашей стране, как национальные диаспоры.