Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Дядя Иван» в странах СНГ ничего не порешает: почему русские диаспоры существуют только номинально

«Дядя Иван» в странах СНГ ничего не порешает: почему русские диаспоры существуют только номинально

БлокнотРУ Не более одного Русского дома на страну и то не везде Практически ежедневно, в самых разных ипостасях, в новостных сообщениях, в общении на работе, частных разговорах, мы слышим, видим, наблюдаем, обсуждаем, такое явление в нашей стране, как национальные диаспоры.

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