В Вологодской области раскрыли масштабы дефицита медиков в регионе

ВОЛОГДА, 31 марта, ФедералПресс. В клиниках Вологодской области не хватает 584 медиков. Наибольший дефицит учреждения испытывают в терапевтах, неврологах, акушерах и гинекологах, рассказали «ФедералПресс» в министерстве здравоохранения региона.
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