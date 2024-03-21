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Телеканал RTVI

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Запах канализации, потерявшийся голубь и похищение женщины. Новости регионов

Запах канализации, потерявшийся голубь и похищение женщины. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Жители Нижнего Новгорода жалуются на неприятный запах, в Омске ищут прирученного голубя, а в Челябинской области двух подруг отправили в колонию за похищение человека.

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