Запах канализации, потерявшийся голубь и похищение женщины. Новости регионов

RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.<strong>Жители Нижнего Новгорода жалуются на неприятный запах, в Омске ищут прирученного голубя, а в Челябинской области двух подруг отправили в колонию за похищение человека.
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