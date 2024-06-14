DM: США грозит землетрясение в 9 баллов и цунами высотой 30 метров

Издание Daily Mail в своей статье проинформировало о природной катастрофе на западном побережье США. Согласно недавнему исследованию, подводная линия разлома, простирающаяся вдоль побережья, может быть потенциальным источником мегаземлетрясения магнитудой 9 баллов.
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