Не поверите, как легко связать шапку из 1 мотка пряжи. Отличная модель спицами

Связать шапку спицами — это легко! Более того: на одну модель уйдёт в среднем 1 моток пряжи. Так что это ещё и бюджетно! Даже если вы новичок в вязании, у вас точно получится связать такую чудесную и в то же время простую шапочку спицами! Набор петель и резинка 1х1 На круговых спицах наберите 128 петель […].