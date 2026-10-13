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Учёные назвали 10 городов мира с самым быстрым проседанием грунта

Учёные назвали 10 городов мира с самым быстрым проседанием грунта

Узнайте, какие города быстрее всего проседают, на сколько сантиметров в год опускается грунт и по каким причинам мегаполисы теряют высоту.

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