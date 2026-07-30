День врача ВМФ и день рождения Гарри Поттера: какие праздники отмечать 31 июля

На 31 июля приходится сразу несколько важных дат. В этот день празднуется День Военно-морского врача России, а православные верующие справляют Омельянов день, посвященный мученику Емилиану Доростольскому.
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