В Псковской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам — от 3 до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц может достигать 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента по итогам принятия законопроекта.
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