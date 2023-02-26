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Жабы, гадюки, сверчки: глобалисты и зоозащита пошли стенка на стенку из-за поедания насекомых

Жабы, гадюки, сверчки: глобалисты и зоозащита пошли стенка на стенку из-за поедания насекомых

Проблема обозначилась в Испании, где экоактивисты заявили Давосскому форуму и родному правительству: сверчки и личинки навозных жуков — тоже живые, а значит есть их нельзя! Источник: Libre Mercado Для Еврокомиссии беда пришла откуда не ждали.

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