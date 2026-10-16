Инженера-снабженца считали хорошим папой и мужем, но когда всплыла ужасающая правда, семье Андрея Чикатило пришлось поменять фамилию и покинуть город: родственники жертв маньяка жили по соседству и жаждали мести.
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