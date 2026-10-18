АРЕНДА САМОСВАЛОВ. Предлагаем самосвалы для строительных, дорожных и земляных работ. Оперативная подача техники на объект! В наличии: Самосвалы грузоподъёмностью 5–10 тонн Самосвалы грузоподъёмностью 16–20 тонн Самосвалы объёмом кузова 35 м³, грузоподъёмностью до 40 тонн, колёсная формула 8×4 Для каких работ подходит техника: ✔️ Вывоз строительного мусора ✔️ Перевозка песка, щебня и грунта ✔️ Доставка сыпучих материалов ✔️ Строительные и дорожные работы ✔️ Погрузка и вывоз грунта с объектов Донецк и прилегающие территории Звоните.