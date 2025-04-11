Украинский военный рассказал о беспорядочном отступлении ВСУ из Курской области

Лишь две украинские бригады из десяти смогли отступить из Курской области, сохранив боевые порядки. О беспорядочном отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал украинский боец Антон Черный, передает в Telegram издание «Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии