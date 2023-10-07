Мостовой: Абаскаля могут уволить, если «Спартак» разгромно проиграет ЦСКА

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой предположил, что главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля могут уволить, если его команда с разгромным счётом проиграет ЦСКА в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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