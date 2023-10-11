День кадрового работника отмечается 12 октября

Ежегодно 12 октября празднуется День кадрового работника. Неофициальный праздник приурочен к подписанию 12 октября 1918 года «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской милиции», в рамках которой были созданы первые отделы кадров.
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