В Нижнем Новгороде состоялось заседание суда по апелляции Эдуарда Шарлота

Уголовное дело в отношении Эдуарда Шарлота* касалось его прошлых высказываний. В 2023 году певец неоднократно размещал у себя ролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающие явное неуважение к памятным датам, связанным с защитой Отечества.