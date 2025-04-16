В Нижнем Новгороде состоялось заседание суда по апелляции Эдуарда Шарлота

Уголовное дело в отношении Эдуарда Шарлота* касалось его прошлых высказываний. В 2023 году певец неоднократно размещал у себя ролики, направленные на осквернение символов воинской славы России, а также выражающие явное неуважение к памятным датам, связанным с защитой Отечества.
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