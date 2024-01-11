Невиновный отсидел 44 года и получил рекордную компенсацию

В США невинно осужденный за изнасилование в 1976 году Лонг получил $25 млн В США суд постановил выплатить 25 миллионов долларов (более 2,2 миллиарда рублей) невинно осужденному мужчине, который отсидел в тюрьме 44 года.
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