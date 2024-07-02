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Акции двух компаний Коломойского* передали в доход России

Российские приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, а также 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов.

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